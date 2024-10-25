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Аналітики МВФ визнали, що помилково спрогнозували дату закінчення війни в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Аналітики МВФ визнали, що помилково спрогнозували дату закінчення війни в Україні
Водночас директор департаменту визнав, що українська команда «робила і продовжує робити чудову роботу» для підтримки макростабільності бізнесу
фото: Reuters

«Це є відображенням того, що війна Росії в Україні триватиме. Ми припускали, що вона припиниться раніше. Але цього не сталося»

Іноземні партнери з Міжнародного валютного фонду повідомили, що припускали завершення російсько-української війни раніше ніж у 2025 році. Вони визнали, що такі прогнози виявилися помилковими. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер на брифінгу.

За його словами, МВФ значно погіршив прогнози для української економіки на 2025 рік через невизначеність, яку створює війна Росії проти України. Зокрема, цьогоріч на показники зростання економіки України значно вплинули російські обстріли енергетичної інфраструктури.

«Це є відображенням того, що війна Росії в Україні триватиме. Ми припускали, що вона припиниться раніше. Але цього не сталося. І це, знову ж таки, додаткові витрати для української економіки», – пояснює Каммер.

Водночас директор департаменту визнав, що українська команда «робила і продовжує робити чудову роботу» для підтримки макростабільності бізнесу та підготовки фундаменту для відновлення та вступу до ЄС.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%. Так, у розділі щодо європейських економік зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,0%. Це нижче на 0,2 процентних пункти, ніж Фонд прогнозував ще у квітні.

До слова, Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд

Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько 1,1 мільярда доларів, які підуть на підтримку державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні МВФ.  

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Теги: росія МВФ війна Україна перемога

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