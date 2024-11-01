Федору Стригуну – 85. Біографія та архівні фото легендарного актора

Стригун є лавреатом Національної премії імені Шевченка, премії імені Котляревського та премії імені Миколи Садовського

1 листопада святкує день народження Федір Стригун – режисер, актор, народний артист України, голова Львівського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України. Сьогодні йому виповнюється 85 років. «Главком» пригадує творчий шлях артиста та головні події з його біографії.

Що відомо про актора

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року на Черкащині. Навчався на акторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (майстерня В. Неллі). Після закінчення працював у Запорізькому драмтеатрі.

З 1965-го по 2019 рік – актор Львівського українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. З 1987-го по 2019 рік – художній керівник, головний режисер Львівського українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Кадр із фільму «Пропала грамота». У головних ролях: Іван Миколайчук та Федір Стригун архівне фото

Стригун підготував два випуски акторів при Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка. Крім роботи в театрі та кіно, викладає на акторському відділенні філологічного факультету Львівського національного університету.

Лавреат Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, премії імені Івана Котляревського та премії імені Миколи Садовського.

Творча спадщина

Серед поставлених ним спектаклів – «Хазяїн», «Суєта», «Житейське море» І. К. Карпенка-Карого, «Гайдамаки» Шевченка, «Маруся Чурай» Ліни Костенко, «Народний Малахій» та «Маклена Ґраса» Миколи Куліша, «Мазепа» (трилогія) Лепкого, «Ромео і Джульєтта», «Гамлет» Шекспіра та інші.

фото з відкритих джерел

Федору Стригуну належить відкриття і сценічне втілення творчості незаслужено забутого композитора Ярослава Барнича і його оперет «Шаріка» та «Гуцулка Ксеня».

Понад двісті ролей у театрі: Улдис у «Вій, вітерець» Райніса, Дон Жуан у «Камінному господарі», Орест у «Блакитній троянді»Лесі Українки, з Шекспіра – Едгар у «Королі Лірі», Річард III, славні гетьмани Хмельницький, Полуботок, Мазепа, митрополит Андрей Шептицький, Малахій Стаканчик у «Народному Малахієві», Паратов у «Безприданниці» О. Островського, Оргон у «Тартюфі» Ж. Б. Мольєра, Виборний у «Наталці Полтавці» І. Котляревського, Іван у «Житейському морі» І. Карпенка-Карого.

фото: Facebook / Федір Стригун

За 40 років творчої діяльності зіграно більше сотні ролей. Фільми зняті зайого участі: «Пропала грамота», «І в звуках пам'ять відгукнеться…», «Запорожець за Дунаєм», «Дударики», «Камінна душа» та інші — принесли славу кіноактора.

Окрім цього знявся в стрічках: «Анничка», «Коли людина посміхнулась», «Гуси-лебеді летять», «Пам'ять землі», «Вавилон ХХ», «Поїзд надзвичайного призначення», «Хазяїн», «Два дні у грудні», «Така пізня, така тепла осінь», «Вир», «Женихи», «Небилиці про Івана», «Камінна душа», «Павло Полуботок», «Для домашнього огнища», «Обітниця», «Ісус, син Бога живого», «Владика Андрей», «Поводир».

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фото з відкритих джерел

Особите життя

Дружина Литвиненко Таїсія Йосипівна – народна артистка України, до 2019 року – актриса Львівського державного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Кар'єра в кіно розпочалася з ролі красуні Галі у фільмі «Назар Стодоля», екранізація п'єси Тараса Шевченка (1955). Згодом актриса зіграла чорнороту скандалістку-покоївку Химку у фільмі «За двома зайцями» (1961), це роль-хіт.

фото: Facebook / Таїсія Литвиненко

фото: Facebook / Таїсія Литвиненко

У пари є син Назар – український актор театру та кіно, диктор та актор дубляжу, директор та продюсер проєкту «Тельнюк: Сестри» (Сестри Тельнюк).

фото: Facebook / Таїсія Литвиненко

фото: Facebook / Назар Стригун

Нагадаємо, учора, 31 жовтня, було день народження української акторки театру, кіно та дубляжу Інна Капінос. Їй виповнилося 60 років. Капінос є заслуженою та народною артисткою України.

Також 2 жовтня, день народження святкував народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Верка Сердючка. Йому виповнилося 51 рік.