Екссолістка «Віа Гри» Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка-росіянина

Співачка, яка довгий час заробляла на одному з українських телеканалів, мовчить про війну

Колишня солістка гурту «Віа Гра», співачка Надія Мейхер, взяла прізвище чоловіка-росіянина. Про це артистка написала на своїй сторінці в інстаграмі.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Надія Мейхер, яка довгий час заробляла на одному з українських телеканалів, мовчить про війну. А тепер публічно взяла прізвище свого чоловіка – російського бізнесмена Михайла Уржумцева.

Напередодні сторінку Надії в Instagram заблокували, через що вона створила нову, на якій підписалася як Уржумцева.

скріншот із інстаграм-сторінки Надії Мейхер

До відома, співачка останнім часом транслює у своєму блозі духовність, голосові практики та екстрасенсорику. Нещодавно вона опублікувала допис про те, що змінила сферу своєї діяльності. Вона стверджує, що коли вона раніше писала вірші та прозу, це були не її думки, а «послання з простору», які з’являлись «через призму життєвого та містичного досвіду». Тепер Уржумцева передає людям «божественні послання».

скріншот із інстаграм-сторінки Надії Мейхер

«2006-го я почала писати вірші, прозу… За кілька років було багато написано. Тоді для мене це стало не тільки віддушиною, але й усвідомленням того, що вірші я не вигадувала, вони проявились із простору, до якого я автоматично підключалася. І через призму життєвого та містичного досвіду народжувалися пророчі, кармічні, життєво-іронічні рядки… Тоді я і не підозрювала, що це було навчання найвищими силами того, що проявляється через мене зараз – божественні послання, які створюються як для всіх, так і за запитом індивідуально», – написала артистка.

Зазначимо, що наразі невідомо, де перебуває артистка, хоча дехто вважає, що вона за кордоном. Між тим, Мейхер продовжує мовчати про війну в Україні. Водночас інколи вона веде свої соцмережі українською, але переважно російською та англійською мовами.