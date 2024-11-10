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Лідерка «Голосу» пояснила, чому українська діаспора в США голосувала за республіканців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лідерка «Голосу» пояснила, чому українська діаспора в США голосувала за республіканців
Українська діаспора в США голосувала за Трампа
фото з відкритих джерел

Устінова: Штати, де є велика українська діаспора, на жаль, були розчаровані рішеннями адміністрації Байдена

Українська діаспора в США не підтримала на президентських виборах Камалу Гарріс. Усе через останні рішення Білого дому щодо ненадання Україні потрібної зброї і заборону бити далекобійними ракетами. Вони зіграли проти демократів. Про це у коментарі «Главкому» сказала народна депутатка, голова фракції «Голос» Олександра Устінова.

«У тій же Пенсильванії в Сенат проходить від республіканець Девід Маккормік – до речі, у нього дуже хороше ставлення до нас, а його племінник рік в Україні прожив вже під час війни, коли приїхав волонтерити. Це демонструє загальну тенденцію, що люди в штатах, де проживає наша велика діаспора, на жаль, були розчаровані, особливо останнім часом, рішеннями адміністрації Байдена», – пояснила Устінова.

Крім того, за словами депутатки, вважалося, що за Трампа не будуть голосувати жінки, але показник підтримки жінок у нього від виборів до виборів зростав, а Камалу жінки підтримали навіть менше, ніж підтримували Байдена. «Те саме стосується старшого покоління 65+. Я впевнена, що певним тригером стало, зокрема, питання кордону, яке дуже сильно розігріли республіканці. В останні кілька місяців навіть демократи почали говорити, що треба приймати якісь рішення щодо нелегальної міграції, розуміючи, що це «заходить» виборцям», – сказала голова фракції «Голос».

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців. Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі, вважає видання. Республіканець переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: Дональд Трамп діаспора президент Камала Гарріс перемога племінник Олександра Устінова

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