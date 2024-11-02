«Не катастрофічно». Офіс президента висловився щодо можливої перемоги Трампа – WP

За словами чиновника, Зеленський і його команда «люблять прості рішення». А Трамп, за їхніми переконаннями, «людина простих рішень»

В офісі Зеленського «оптимістично налаштовані» щодо ймовірної перемоги Трампа

Частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США. Про це повідомляє The Washington Post.

Офіційна позиція полягає в тому, що Київ працюватиме з тим, кого оберуть американці, але за закритими дверима деякі вважають, що перемога Дональда Трампа може бути вигідною, попри його критику витрат на Україну.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, якщо буде переобрана, ймовірно, збереже статус-кво, що викликає занепокоєння в Україні через повільні рішення Білого дому, вважають експерти. Оскільки Росія продовжує наступати, українські посадовці нарікають на те, що нинішня політика не працює, і їхні прохання про більш потужне озброєння залишаються без відповіді, пише газета.

Журналісти зазначають, що напружені відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським виникли у 2019 році, коли Трамп, перебуваючи на посаді президента, призупинив військову допомогу Україні. Це було сприйнято як спроба тиску на Зеленського для отримання компромату на сина Джо Байдена, Хантера. Ці дії стали причиною імпічменту Трампа в Палаті представників за зловживання службовим становищем і перешкоджання роботі Конгресу, хоча Сенат згодом виправдав його.

Українські чиновники вважають, що перемога Трампа не буде катастрофічною для Києва. В офісі Зеленського «оптимістично налаштовані» щодо того, що український лідер зможе вплинути на Трампа, якщо між ними встановиться особистий зв’язок.

«Звичайно, (адміністрація Зеленського - ред.) більше пов’язана з Трампом», – сказав український чиновник журналістам. Він каже, що Зеленський бачить схожість між собою і Трампом, що, на думку українського президента, допомогло б їм побудувати добрі стосунки.

Крім того, за словами чиновника, Зеленський і його команда «люблять прості рішення». А Трамп, за їхніми переконаннями, «людина простих рішень».

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Як відомо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.