Группа The Вйо и Jonych презентовали совместный клип

Недавно, группа The Вйо анонсировали выход следующего альбома - Just Duets, а сегодня премьера первого, из анонсированного альбома, сингла - «Братья», которая является результатом сотрудничества группы с закарпатским певцом Jonych (недавно найденный брат-близнец фронтмена The Вйо - Мирослава Кувалдина). Песня «Братья» - является автобиографической и написанной в лучших традициях сторителинга.

В день премьеры общего сингла, группа The Вйо на своем канале представляет снятый на нее клип, в основу сюжета которого положена история о неожиданной встрече двух братьев-близнецов, которые 40 лет не знали о существовании друг друга. История автобиографическая, так что ничего придумывать не пришлось.

По сюжету Кувалдин выступает на образовательной конференции (что-то вроде TED) и делится с аудиторией своей увлекательной историей встречи, которая перевернула жизнь обоих героев.

Режиссером клипа выступил Богдан Ильчишин, который, вместе со своей командой, уже снимал клипы как для The Вйо (Падаю в небо), так и для Jonych & Цыпа Банда (Ой Квасы мои Квасы, Рибок или Найк). Поэтому все работали как старые добрые друзья, что привело к яркому результата.

