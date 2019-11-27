  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Белье, ароматы, свечи»: Оля Цибульская рассказала, как готовилась к первому сексу

    • Розсилка
    <p>Ольга в деталях рассказала, как готовилась к важной ночи</p> <div>instagram.com/cybulskaya/</div> - «Белье, ароматы, свечи»: Оля Цибульская рассказала, как готовилась к первому сексу

    Ольга в деталях рассказала, как готовилась к важной ночи

    instagram.com/cybulskaya/

    Имя партнера звезда не раскрыла

    Популярная украинская певица Оля Цибульская откровенно рассказала о своем первом интимном опыте. Для этого она выбрала соответствующий повод – запуск собственного парфюма. Оля откровенно признается, что этот аромат напоминает ей о первой близости с любимым мужчиной, на которую певица очень долго не могла решиться.

    «Этот секрет знаем только я и мой муж, но ... впервые дальше поцелуи я пришла в 24 года», - впервые откровенно призналась артистка.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Белье, ароматы, свечи»: Оля Цибульская рассказала, как готовилась к первому сексу
    «Белье, ароматы, свечи»: Оля Цибульская рассказала, как готовилась к первому сексу

    Историю создания парфюма Цибульская опубликовала в своем Инстаграме

    «Я поздний цвтеток в романтических делах. Яблоко, которое Ева надкусила как только поняла зачем ей Адам, я кусала уже будучи взрослой девочкой. В 24 года. Эта ночь и чувства были сознательными. Я тщательно готовилась. Подбирала белье, ароматы, свечи, блюда для ужина. Мне хотелось, чтобы все было особенным ... Ни одна женщина не устоит перед настоящей любовью», – комментирует певица.

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ