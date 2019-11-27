«Белье, ароматы, свечи»: Оля Цибульская рассказала, как готовилась к первому сексу



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Ольга в деталях рассказала, как готовилась к важной ночи instagram.com/cybulskaya/

Имя партнера звезда не раскрыла

Популярная украинская певица Оля Цибульская откровенно рассказала о своем первом интимном опыте. Для этого она выбрала соответствующий повод – запуск собственного парфюма. Оля откровенно признается, что этот аромат напоминает ей о первой близости с любимым мужчиной, на которую певица очень долго не могла решиться.

«Этот секрет знаем только я и мой муж, но ... впервые дальше поцелуи я пришла в 24 года», - впервые откровенно призналась артистка.

Историю создания парфюма Цибульская опубликовала в своем Инстаграме

«Я поздний цвтеток в романтических делах. Яблоко, которое Ева надкусила как только поняла зачем ей Адам, я кусала уже будучи взрослой девочкой. В 24 года. Эта ночь и чувства были сознательными. Я тщательно готовилась. Подбирала белье, ароматы, свечи, блюда для ужина. Мне хотелось, чтобы все было особенным ... Ни одна женщина не устоит перед настоящей любовью», – комментирует певица.