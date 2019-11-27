Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом



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35-летняя Скарлетт Йоханссон раскрыла подробности своей личной жизни

Артистка впервые рассказала, почему распался ее первый брак, с 43-летним Райаном Рейнольдсом

Звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон стала новой героиней съемки для Vanity Fair. Муза Вуди Аллена примерила кардинально разные образы – от нежного к провокационно-дерзкому.

В беседе с журналистом актриса впервые откровенно рассказала о своей личной жизни. В 2008 году актриса вышла замуж за своего коллегу – звезду фильма «Дэдпул» Райана Рейнольдса. Пара считалась одной из самых крепких в Голливуде. Однако через два года супруги развелись. До этого дня оба актера не раскрывали подробностей своих отношений.

«Когда я первый раз вышла замуж, мне было 23 года. Это ведь еще совсем незрелый человек. По крайней мере, я была именно такой. Мне казалось, что я готова к созданию семьи, но по факту я просто романтизировала своего партнера. Увы, он оказался не моей второй половинкой, и мы разошлись. Тяжело ли признаваться себе в провале? Конечно. Но и быть вместе, когда нет любви, бессмысленно», - призналась Скарлетт.