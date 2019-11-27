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    Шоу-биз

    Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом

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    <p>35-летняя Скарлетт Йоханссон раскрыла подробности своей личной жизни</p> <div></div> - Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом

    35-летняя Скарлетт Йоханссон раскрыла подробности своей личной жизни

    Артистка впервые рассказала, почему распался ее первый брак, с 43-летним Райаном Рейнольдсом

    Звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон стала новой героиней съемки для Vanity Fair. Муза Вуди Аллена примерила кардинально разные образы – от нежного к провокационно-дерзкому. 

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    Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом
    Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом
    Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом
    Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом
    Скарлетт Йоханссон впервые раскрыла причину развода с Райаном Рейнольдсом
    instagram.com/vanityfair/

    В беседе с журналистом актриса впервые откровенно рассказала о своей личной жизни. В 2008 году актриса вышла замуж за своего коллегу – звезду фильма «Дэдпул» Райана Рейнольдса. Пара считалась одной из самых крепких в Голливуде. Однако через два года супруги развелись. До этого дня оба актера не раскрывали подробностей своих отношений.

     «Когда я первый раз вышла замуж, мне было 23 года. Это ведь еще совсем незрелый человек. По крайней мере, я была именно такой. Мне казалось, что я готова к созданию семьи, но по факту я просто романтизировала своего партнера. Увы, он оказался не моей второй половинкой, и мы разошлись. Тяжело ли признаваться себе в провале? Конечно. Но и быть вместе, когда нет любви, бессмысленно», - призналась Скарлетт.

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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