Дженнифер Лопес выставила на аукцион свое платье с Met Gala 2018

Последний вариант выбрала Дженнифер Лопес, которая отдала свое платье Balmain с прошедшего Met Gala на аукцион. Торги уже стартовали и закончатся 21 мая.
Начальная цена за наряд - 5 тысяч долларов, и на него уже есть 16 претендентов. Также среди звездных филантропов оказались - Наталья Водянова, Наташа Поли и другие звезды. Все собранные средства будут переданы в организацию RED, которая помогает бороться со СПИДом в Африке.
Напомним, что Бал Института костюма, или Met Gala, отмечал в этому году 70-летний юбилей. Он прошел традиционно в Метрополитен-музее, а главной темой вечера была выбрана "Божественные тела: мода и католическое воображение".
Обыграть тему моды и религии каждый решил по-своему, дав волю фантазии: в ход пошли ангельские крылья, диадемы греческих богинь, головные уборы священников, кресты, изображения Девы Марии, райских садов и другая атрибутика.
Самые яркие наряды звезд собраны в нашей галерее