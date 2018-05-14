  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес выставила на аукцион свое платье с Met Gala 2018

    • Сьогодні, 20:05
    • Розсилка
    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Правила светской жизни таковы, что звезды могут выходить в одном и том же платье на красную дорожку лишь единожды

    Дальнейшая судьба дизайнерского наряда - дальний угол гардероба на радость потомкам или аукцион, после которого платье может сослужить добрую службу.

    Напомним, что Бал Института костюма, или Met Gala, отмечал в этому году 70-летний юбилей. Он прошел традиционно в Метрополитен-музее, а главной темой вечера была выбрана "Божественные тела: мода и католическое воображение".

    Обыграть тему моды и религии каждый решил по-своему, дав волю фантазии: в ход пошли ангельские крылья, диадемы греческих богинь, головные уборы священников, кресты, изображения Девы Марии, райских садов и другая атрибутика. 
    Самые яркие наряды звезд собраны в нашей галерее

    1 з 66
    на весь екран згорнути
    Эмбер Херд в Carolina Herrera
    Би Шаффер в Valentino Couture
    Анна Винтур в Chanel
    Зои Кравиц в Saint Laurent
    Ума Турман в Gabriela Hearst
    Дженнифер Коннелли в Louis Vuitton
    Джаред Лето в Gucci
    Кейт Босуорт в Oscar de la Renta
    Белла Хадид в Chrome Hearts
    Аманда Сейфрид в Prada
    Амаль Клуни в Richard Quinn
    Кейт Мосс в Saint Laurent
    Лана Дель Рей в Gucci
    Прянка Чопра в Ralph Lauren
    Аня Рубик в Saint Laurent
    Даутцен Крес
    Крис Дженнер в Tommy Hilfiger
    Дакота Фэннинг в Miu Miu
    Амбер Валетта в Saint Laurent
    Кейт Аптон в Zac Posen
    Принцесса Беатрис в Alberta Ferretti
    Рози Хантингтон-Уайтли в Ralph Lauren Collection
    Алек Век в H&M
    Эмма Стоун в Louis Vuitton
    Дженнифер Лопес в Balmain
    Хейли Болдуин в Tommy Hilfiger
    Фрэнсис Макдорманд в Valentino Couture
    Мадонна в Jean Paul Gaultier
    Колин Ферт и Ливия Ферт в Valentino
    Соланж Ноулз в Iris Van Herpen
    Скарлетт Йоханссон в Marchesa
    Сальма Хайек в Altuzarra
    Грета Гервиг в The Row
    Синди Кроуфорд в Versace
    Руни Мара
    Алекса Чанг в ALEXACHUNG
    Джиджи Хадид в Atelier Versace
    Наоми Уоттс в Michael Kors
    Клер Дейнс
    Селена Гомес в Coach
    Блейк Лайвли в Atelier Versace
    Cardi B в Moschino by Jeremy Scott
    Кара Делевинь в Christian Dior
    Карли Клосс в Brandon Maxwell
    Сара Джессика Паркер в Dolce&Gabbana
    Тейлор Хилл в Diane Von Furstenberg
    Сиенна Миллер
    Кайли Дженнер
    Стелла Максвелл в Moschino
    Джордан Данн
    Ким Кардашьян в Versace
    Эмили Ратажковски в Marc Jacobs
    Винни Харлоу
    Эмили Кларк в Dolce & Gabbana
    Жанель Монэ в Marc Jacobs
    Кэти Перри в Atelier Versace
    Вера Вонг в Vera Wang
    Кендалл Дженнер в Off-White
    Жизель Бюндхен в Atelier Versace
    Джоан Смоллс
    Летиша Райт и Джон Байега
    Алисия Викандер в Louis Vuitton
    Ирина Шейк в Versace
    Ники Минаж в Oscar de la Renta
    Лили Колинз в Givenchy

    Читайте также: Отец Меган Маркл решил заработать на свадьбе дочери с принцем Гарри

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости мода и красота актриса певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ