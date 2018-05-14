Дженнифер Лопес выставила на аукцион свое платье с Met Gala 2018

Последний вариант выбрала Дженнифер Лопес, которая отдала свое платье Balmain с прошедшего Met Gala на аукцион. Торги уже стартовали и закончатся 21 мая.

Начальная цена за наряд - 5 тысяч долларов, и на него уже есть 16 претендентов. Также среди звездных филантропов оказались - Наталья Водянова, Наташа Поли и другие звезды. Все собранные средства будут переданы в организацию RED, которая помогает бороться со СПИДом в Африке.