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    Канны-2018: лучшие фото звезд с красной дорожки кинофестиваля

    • Сьогодні, 21:32
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    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

    Знаменитости продемонстрировали яркие и необычные праздничные наряды на церемонии открытия 71-го Каннского кинофестиваля

    8 мая во Франции стартовал 71-й Каннский кинофестиваль, в рамках которого на Лазурном берегу пройдут международные премьеры фильмов многих выдающихся режиссеров.

    Открытие кинофестиваля началось традиционным парадом звезд. По красной дорожке прошли Джулианна Мур, Роми Стрейд, Лейла Бахти, Изабель Аджани, Кьяра Мастроянни, Мартин Скорсезе и многие другие знаменитости.

    Киномарафон длиной в 12 дней открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади — психологическим триллером, главные роли в котором исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Актеры были в центре внимания на красной дорожке фестиваля и, обнявшись позировали фотографам. 44-летняя испанская звезда выбрала черное кружевное платье на тонких бретельках с пышной юбкой.

    Черный цвет выбрали также Кристен Стюарт и Кейт Бланшетт. А Джулианна Мур блистала в алом наряде от Givenchy.

    Китайская актриса Ли Чун также выбрала небанальное платье от Gucci и разбавила череду из черных платьев в пол.

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    Сесиль де Франс
    Роми Стрейд
    Ли Чун
    Кьяра Мастроянни
    Джулиана Мур
    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
    Канны-2018: лучшие фото звезд с красной дорожки кинофестиваля
    Барбара Мейер
    Лолита Шамма
    Фредерик Бель
    Анабель Бельмондо
    Арая Харгейт
    Хлое Севиньи
    Джорджия Мэй Джаггер
    Изабель Аджани
    Леа Сейду
    Кристен Стюарт
    Фань Бинбин
    Камила Коэльо
    Кейт Бланшетт
    Жеральдин Накаш

    А суперстильная дочь Катрин Денев Кьяра Мастроянни произвела непревзойденное впечатление в платье Saint Laurent – она будто только что сошла с подиума. Редкие гости выбирают мини для красной дорожки, но на Лазурном берегу и с такими ногами это более чем уместно.

    Джерело: vogue.ua

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