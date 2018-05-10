Ума Турман пришла на показ круизной коллекции Prada в компании сына

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Ума Турман

48-летняя актриса не афиширует свою личную жизнь и лишь изредка делится с поклонниками фотографиями своих детей

Однако недавно фанатам актрисы удалось увидеть ее подросшего сына — 16-летнего Левона.

Мать и сын посетили показ круизной коллекции Prada в Нью-Йорке, где их засняли фотографы. Невозможно не отметить потрясающее сходство между Умой и ее наследником: мальчик — точная копия актрисы, и практически ничего не унаследовал от отца Итана Хоука.

Напомним, с 1998 по 2005 года Турман была замужем за актером Итана Хоуком. В этом браке родились дочь Майя, которой сейчас уже 19 лет, и сын Левон. Третий ребенок Умы — дочь Луна, родившаяся в незарегистрированном браке актрисы с финансистом Арпадом Бюссоном.

«Я воспитываю их в строгости. Считается, что я такая мать-хиппи с цыганскими замашками, которая таскает за собой отпрысков по всем съемочным площадкам, превращая любую киногруппу в подобие детского сада. Это не так. Хотя я считаю, что до определенного возраста мать и дитя должны быть неразделимы. Иначе нарушается какой-то очень важный контакт, что может отразиться и на ваших дальнейших отношениях, и даже на психическом здоровье ребенка.

Моему сыну Левону было три месяца, когда начались съемки «Убить Билла», и для меня было пыткой каждый раз разлучаться. Поэтому, как только появлялась малейшая возможность, я бросала все и мчалась к нему», — рассказала звезда о детях в одном из интервью.

Джерело: graziamagazine.ru