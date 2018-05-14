Летиция Каста восхитила поклонников своими нарядами на кинофестивале в Каннах
- Сьогодні, 09:35
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Когда Летиции Касте было 15 лет, она привлекла внимание фотографа Фредерика Крессо, который открыл ей вход в модельный бизнес и помог заключить контракты с лучшими Домами моды. Теперь, спустя годы, модель и актриса снова представляет наряды лучших брендов, но уже в качестве почетной гостьи в Каннах.
По признанию Касты, она никогда не хотела быть моделью, но стала ею, чтобы проложить себе путь в кино. «На самом деле, моей целью всегда была актерская игра. Меня переполняли эмоции, которые я так хотела выразить. Я выбрала модельную дорогу, потому что это был единственный способ стать актрисой», — поделилась однажды француженка.
И теперь на красных ковровых дорожках знаменитость блистает в дизайнерских нарядах исключительно в почетной гостьи Каннского кинофестиваля.
Предлагаем вам рассмотреть в деталях самые яркие образы Летиции.
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Джерело: graziamagazine.ru