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    Без штанов, но на каблуках. Каменских удивила образом соблазнительной домохозяйки

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    Певица Настя Каменских - Без штанов, но на каблуках. Каменских удивила образом соблазнительной домохозяйки
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Некоторым подписчикам наряд артистки показался несколько неуместным для уборки

    Певица Настя Каменских продемонстрировала, как убирается дома на выходных. Опубликованный в Instagram звезды снимок вызвал неоднозначную реакцию сети - поклонники принялись активно обсуждать наряд исполнительницы.

    Настя предстала на фото в образе соблазнительной домохозяйки - на ней одна лишь розовая футболка оверсайз с надписью girls rule, а также ботильоны с анималистическим принтом на высоком каблуке. Свои пышные кудри певица собрала в кокетливые пышные хвостики, а в руках она держит пылесос.

    «Выходные - это часто самое насыщенное время. Когда хочется успеть все! И отдохнуть, и увидеться с близкими, и убраться в доме, и уделить время себе, и написать планы на неделю. И еще столько всего!» - поделилась артистка.

    instagram.com/kamenskux/
    instagram.com/kamenskux/

    Фолловеры принялись обсуждать публикацию звезды и особенно ее наряд - некоторым он показался несколько неуместным для уборки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес
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