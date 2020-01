Джастин Тимберлейк вымолил прощение у жены после скандала с актрисой



38-летний Джастин Тимберлейк восстановил отношения с 37-летней супругой Джессикой Бил

Жена решила дать певцу второй шанс

Исполнитель хита What goes around воссоединился с супругой. Вместе с Джессикой и четырехлетним сыном Сайласом артист появился на улицах Нью-Йорка. Семья устроила совместную прогулку. Тимберлейк внимательно смотрел на супругу и выполнял каждую ее просьбу.

Американскому певцу наконец удалось получить прощение. Это случилось благодаря тому, что Джастин стал уделять больше времени семье. Теперь он часто занимается сыном и устраивает свидания с женой, цитирует слова инсайдера Daily Mail.

После интрижки с 30-летней актрисой Алишей Вейнрайт звездному певцу было трудно наладить отношения с семьей. Он пытался всячески загладить вину. На днях Бил и Тимберлейка заметили за романтическом ужином в местном кафе. Артист решил исправиться.