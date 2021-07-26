Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото

«Папа обучал синишку баловаться в грязи»

В старой поучительной сказке про мальчонку Маугли, которого вырастила волчья стая, отлично показана пластичность детского разума. Кто оказался на месте родителей, на того и будет похож его воспитанник.

Среди животных это тоже более чем распространено, особенно домашних. Но есть ситуации, когда нет вообще никаких сомнений, кто вырастил – детишки полная копия родителей.

«От них так и веет харизмой!», «Маленькая копия скоро вырастет», «Послал малого разобраться, почему не пускают внутрь», «Папа обучал синишку баловаться в грязи», - комментируют фото пользователи сети.

«Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.