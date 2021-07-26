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    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото

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    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото

    «Папа обучал синишку баловаться в грязи»

    В старой поучительной сказке про мальчонку Маугли, которого вырастила волчья стая, отлично показана пластичность детского разума. Кто оказался на месте родителей, на того и будет похож его воспитанник.

    Среди животных это тоже более чем распространено, особенно домашних. Но есть ситуации, когда нет вообще никаких сомнений, кто вырастил – детишки полная копия родителей.

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    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото
    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото

    «От них так и веет харизмой!», «Маленькая копия скоро вырастет», «Послал малого разобраться, почему не пускают внутрь», «Папа обучал синишку баловаться в грязи», - комментируют фото пользователи сети.

    «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти пушистые малыши вырастут идеальной копией своих родителей. Курьезные фото