Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет
Инстадива порадовала поклонников горячими фото
Знаменитая украинская инстадива София Стужук в своем Инстаграме поделилась с подписичками очередными откровенными фото с отдыха в Доминикане.
На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.
«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.
В ответ пользователи разделились на два лагеря. Впрочем, положительных отзывов было все же больше: «Дожились, повсюду одни задницы», «Эстетично. Вы обладательница красивого тела и доброй души», «Красивая фигура! Восхищаюсь женщинами, работающими над собой, над своим телом», «Эстетически вульгарно! Вы очумелая".
Ранее «Скотч» сообщал, что Валерий Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына.
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