Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет

Инстадива порадовала поклонников горячими фото

Знаменитая украинская инстадива София Стужук в своем Инстаграме поделилась с подписичками очередными откровенными фото с отдыха в Доминикане.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

В ответ пользователи разделились на два лагеря. Впрочем, положительных отзывов было все же больше: «Дожились, повсюду одни задницы», «Эстетично. Вы обладательница красивого тела и доброй души», «Красивая фигура! Восхищаюсь женщинами, работающими над собой, над своим телом», «Эстетически вульгарно! Вы очумелая".

Ранее «Скотч» сообщал, что Валерий Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына.

Через несколько лет после аварии у одного из наследников звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.