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    Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет

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    Блогерша София Стужук - Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет
    Блогерша София Стужук
    instagram.com/sofia_stuzhuk/

    Инстадива порадовала поклонников горячими фото

    Знаменитая украинская инстадива София Стужук в своем Инстаграме поделилась с подписичками очередными откровенными фото с отдыха в Доминикане.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет
    Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет
    Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет
    Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет
    Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет
    instagram.com/sofia_stuzhuk/

    В ответ пользователи разделились на два лагеря. Впрочем, положительных отзывов было все же больше: «Дожились, повсюду одни задницы», «Эстетично. Вы обладательница красивого тела и доброй души», «Красивая фигура! Восхищаюсь женщинами, работающими над собой, над своим телом», «Эстетически вульгарно! Вы очумелая".

    Ранее «Скотч» сообщал, что Валерий Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына.

    Через несколько лет после аварии у одного из наследников звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет