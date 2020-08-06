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    Шоу-биз

    «Богиня». Настя Каменских в черном бикини заставила восхищаться ее фигурой (фото)

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    Певица Настя Каменских - «Богиня». Настя Каменских в черном бикини заставила восхищаться ее фигурой (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Поклонники обратили внимание, что звезда в идеальной форме

    Певица Настя Каменских в Instagram поделилась со своими подписчиками красивой фотографией. На снимке она запечатлена на яхте в черном бикини во время отдыха в Турции. Звезда улыбается и радуется жизни.

     «Жить лучшей жизнью», — подписала она снимок.

    photo_2020-08-06_10-56-04
    instagram.com/kamenskux/

    В комментариях пользователи в очередной раз выразили свое восхищение девушкой, которую безумно любят. «У вас совершенная фигурка, Настя», «Когда на фотографии все идеально», «Богиня. Самая любимая наша певица», «Крута и нереальна. Впрочем, как всегда».

    Напомним, что украинская исполнительница Настя Каменских чуть больше года назад вышла замуж за своего давнего товарища и коллегу, рэпера Потапа. Они безумно счастливы вместе. Не так давно музыкант радовал пользователей забавным снимком. Вместе с женой он поехал к своей теще, которая угощала его разными деревенскими блюдами. У Потапа, надо отметить, прекрасные отношения с матерью Насти Каменских.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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