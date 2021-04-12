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    Британская кинопремия BAFTA. Названы все лауреаты

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    Британская кинопремия BAFTA. Названы все лауреаты

    Церемония является своеобразной генеральной репетицией «Оскара»

    Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала лауреатов в ходе 74-й церемонии вручения премии. Список победителей опубликован на сайте академии.

    Так, лучшим фильмом стала картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в этом фильме главную роль, была названа лучшей актрисой. Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец», получил награду как лучший актер.

    Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Церемония является своеобразной генеральной репетицией «Оскара», так как в большинстве случаев предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: кино актер
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