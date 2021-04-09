HBO выпустил новый трейлер финального сезона «Игры престолов». Спустя два года после окончания сериала
Фанаты негодуют
Телеканал HBO выпустил новый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» спустя два года после завершения сериала, сообщает Collider.
HBO решил поделиться новым трейлером в рамках празднования десятилетия сериала, однако фанаты приняли это видео прохладно, а некоторые пользователи в комментариях выразили свое негодование.
«Ребята, вы переснимете его [последний сезон]? Если это не так, то не стоило выпускать опять трейлер к нему, чтобы не напоминать нам о том, что мы хотим забыть», — написал комментатор GodOfVamps.
К моменту написания этой заметки ролик набрал 3,3 тысячи дизлайков и 1,3 тысячи лайков.
Этот трейлер никогда не выпустили бы раньше, потому что в нем довольно много спойлеров.
Телеканал отмечает десятилетие «Игры престолов» проектом «Железная годовщина» — на HBO Max появилась интерактивная страница сериала, где публикуются материалы об «Игре престолов».
На странице проекта есть интервью с актерами, пасхалки, неизданные трейлеры, клипы и другие видео.
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