Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)

Лучшим актерским составом в кино был признан каст фильма «Суд над чикагской семеркой»

Этой ночью в США состоялась премия Гильдии киноактеров. Все прошло в печальных традициях последнего времени — звезды появились на экранах лишь дистанционно, чтобы сквозь монитор сказать свои благодарственные речи. Однако за все эти месяцы, похоже, актеры и актрисы уже адаптировались к новым условиям, поэтому их домашние фотосессии в платьях уже можно перепутать со съемками для журнала.

Лучшим актерским составом в кино был признан каст фильма «Суд над чикагской семеркой», а среди сериалов этот же приз получила нашумевшая «Корона». Награды за главные роли в фильмах и сериалах также удостоились Чедвик Боузман, Виола Дэвис, Джиллиан Андерсон, Аня Тейлор-Джой и другие.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.