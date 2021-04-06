  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус
    Фото

    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актриса&nbsp;Аня Тейлор-Джой - Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Актриса Аня Тейлор-Джой

    Лучшим актерским составом в кино был признан каст фильма «Суд над чикагской семеркой»

    Этой ночью в США состоялась премия Гильдии киноактеров. Все прошло в печальных традициях последнего времени — звезды появились на экранах лишь дистанционно, чтобы сквозь монитор сказать свои благодарственные речи. Однако за все эти месяцы, похоже, актеры и актрисы уже адаптировались к новым условиям, поэтому их домашние фотосессии в платьях уже можно перепутать со съемками для журнала.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)
    Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг. Лучшие наряды звезд на SAG Awards 2021 (фото)

    Лучшим актерским составом в кино был признан каст фильма «Суд над чикагской семеркой», а среди сериалов этот же приз получила нашумевшая «Корона». Награды за главные роли в фильмах и сериалах также удостоились Чедвик Боузман, Виола Дэвис, Джиллиан Андерсон, Аня Тейлор-Джой и другие.

    Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

    Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.

    Читайте также: Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости кино самые сексуальные Николь Кидман шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies