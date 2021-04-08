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    У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк

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    25-летняя Мисс Папуа &mdash; Новая Гвинея Люси Майно - У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк
    25-летняя Мисс Папуа — Новая Гвинея Люси Майно

    Обладательница титула становится послом страны по культуре и занимается защитой прав женщин

    Мисс Папуа — Новая Гвинея, 25-летнюю Люси Майно, лишили титула после того, как она опубликовала в TikTok видео, в котором она танцует тверк. Об этом сообщает The Guardian.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта — «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

    В Организации Объединенных Наций в Папуа — Новой Гвинее поддержали Майно и назвали лишение ее титула проявлением насилия по отношению к женщинам в стране. «Все начинается с того, что женщинам нужно прятаться. Все начинается с того, что женщинам запрещают так танцевать», — написали в инстаграме организации.

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    У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк
    У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк
    У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк
    У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк
    У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк
    У Мисс Папуа — Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк

    Экс-мисс Папуа — Новая Гвинея назвала такое решение проявлением женоненавистничества. «Если бы общественный деятель мужского пола снял такое TikTok-видео, мы бы все смеялись или даже похвалили бы его», — сказала она.

    Люси Майно была замом капитана женской национальной сборной Папуа — Новой Гвинеи по футболу в 2019 году, когда сборная одержала две победы на Тихоокеанских играх. В декабре того же года она получила свой титул, а из-за пандемии коронавируса сохранила его и в следующем году. Обладательница титула становится послом страны по культуре и занимается защитой прав женщин.

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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