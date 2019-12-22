Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
Звезда постоянно собирает волосы в пучок
«В 99% случаев у меня не получается выпрямить волосы так, чтобы они выглядели красиво», - признается Виктория
Фирменная прическа 45-летней Виктории Бекхэм уже давно стала ее отличительной чертой. И теперь Бекхэм наконец рассказала, почему всегда делает одну и ту же укладку. В новом видео, которая она сняла специально для своего бренда косметики, Виктория призналась, что у нее не получается красиво укладывать волосы:
«В 99% случаев у меня не получается выпрямить волосы так, чтобы они выглядели красиво. Поэтому я мою волосы, сушу их и собираю в пучок всегда».
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