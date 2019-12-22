  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу

    • Розсилка
    <p>Звезда постоянно собирает волосы в пучок</p> <div></div> - Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу

    Звезда постоянно собирает волосы в пучок

    «В 99% случаев у меня не получается выпрямить волосы так, чтобы они выглядели красиво», - признается Виктория

    Фирменная прическа 45-летней Виктории Бекхэм уже давно стала ее отличительной чертой. И теперь Бекхэм наконец рассказала, почему всегда делает одну и ту же укладку. В новом видео, которая она сняла специально для своего бренда косметики, Виктория призналась, что у нее не получается красиво укладывать волосы:

    «В 99% случаев у меня не получается выпрямить волосы так, чтобы они выглядели красиво. Поэтому я мою волосы, сушу их и собираю в пучок всегда».

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу
    Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу

     Читайте также: Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ