Виктория Бекхэм призналась, почему всегда делает одинаковую прическу



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Звезда постоянно собирает волосы в пучок

«В 99% случаев у меня не получается выпрямить волосы так, чтобы они выглядели красиво», - признается Виктория

Фирменная прическа 45-летней Виктории Бекхэм уже давно стала ее отличительной чертой. И теперь Бекхэм наконец рассказала, почему всегда делает одну и ту же укладку. В новом видео, которая она сняла специально для своего бренда косметики, Виктория призналась, что у нее не получается красиво укладывать волосы:

«В 99% случаев у меня не получается выпрямить волосы так, чтобы они выглядели красиво. Поэтому я мою волосы, сушу их и собираю в пучок всегда».