Бритни Спирс слилась в страстном поцелуе с бойфрендом на тренировке



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38-летняя певица начала упорно работать над фигурой после рождественских праздников

Бритни Спирс поддержал 26-летний возлюбленный

Знаменитая поп-певица Бритни Спирс опубликовала видео своей тренировки. Певица предстала в черных спортивных брюках и топе яркого цвета. Она расположилась на мате в просторном холле на фоне празднично украшенной елки. «Когда мое дерево еще стояло. Лол… О, как мне этого не хватает. Надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите день… Да благословит вас Бог», – поделилась звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 30 Янв 2020 в 2:12 PST

Сэм подошел к поп-принцессе и несколько раз страстно поцеловал ее в губы. После интимного общения со своим «мускулистым мотиватором», личным тренером и бойфрендом по совместительству Спирс начала интенсивную тренировку.

Бритни продемонстрировала плоды своих усилий. Она похвасталась фигурой в бирюзовом бикини и белой ковбойской шляпе. Поп-звезда позаимствовала головной убор у бойфренда. «Снова украла мою ковбойскую шляпу, я вижу?» - шутливо написал он в комментариях к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 27 Янв 2020 в 10:59 PST

В последнее время жизнь скандальной звезды наладилась. Она оставила в прошлом пагубные увлечения алкоголем и наркотиками. Бритни занимается спортом, много времени проводит на воздухе, отдыхает в компании возлюбленного.

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