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    Шоу-биз

    Бритни Спирс слилась в страстном поцелуе с бойфрендом на тренировке

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    <p>38-летняя певица начала упорно работать над фигурой после рождественских праздников</p> <div></div> - Бритни Спирс слилась в страстном поцелуе с бойфрендом на тренировке

    38-летняя певица начала упорно работать над фигурой после рождественских праздников

    Бритни Спирс поддержал 26-летний возлюбленный

    Знаменитая поп-певица Бритни Спирс опубликовала видео своей тренировки. Певица предстала в черных спортивных брюках и топе яркого цвета. Она расположилась на мате в просторном холле на фоне празднично украшенной елки. «Когда мое дерево еще стояло. Лол… О, как мне этого не хватает. Надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите день… Да благословит вас Бог», – поделилась звезда.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Сэм подошел к поп-принцессе и несколько раз страстно поцеловал ее в губы. После интимного общения со своим «мускулистым мотиватором», личным тренером и бойфрендом по совместительству Спирс начала интенсивную тренировку.

    Бритни продемонстрировала плоды своих усилий. Она похвасталась фигурой в бирюзовом бикини и белой ковбойской шляпе. Поп-звезда позаимствовала головной убор у бойфренда. «Снова украла мою ковбойскую шляпу, я вижу?» - шутливо написал он в комментариях к ролику.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    В последнее время жизнь скандальной звезды наладилась. Она оставила в прошлом пагубные увлечения алкоголем и наркотиками. Бритни занимается спортом, много времени проводит на воздухе, отдыхает в компании возлюбленного.

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