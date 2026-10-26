«Був страх». Олена Мозгова зізналася, як відреагувала на вагітність у 40 років

Олена Мозгова має трьох доньок

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про свою вагітність у 40 років. Знаменитість поділилася своїми думками та реакцією, коли дізналася, що втретє стане мамою. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Мозгової у Facebook.

Олена Мозгова зізналася, що після того, як дізналася про свою третю вагітність, на мить відчула страх. Однак це відчуття одразу змінилося на щастя.

«Мені було 40 років, коли я дізналася, що втретє стану мамою. Найпершою реакцією був страх… буквально на мить. Бо вже наступної миті я зрозуміла, що люблю цю маленьку людину більше за всіх у світі. Хоча ми ще навіть не познайомилися. Народжувати після сорока? А чому, власне, ні?» – написала вона.

Олена Мозгова та співак Девід Аксельрод мають спільну дочку Соломію фото: Іnstagram.com/david__axelrod

Продюсерка зауважила, що вагітність у 40 років дійсно є викликом для жінки. Однак завдяки досвіду материнства ця вагітність стала для неї більш усвідомленою.

«Так, це виклик. Фізичний, емоційний, психологічний. У цьому віці ти вже чудово розумієш, що материнство – це не лише рожеві п’яточки й няшні фото. Це відповідальність, безсонні ночі, тривоги й повна перебудова життя. Але є один нюанс. У 41 ти вже значно краще знаєш себе. Менше переймаєшся чужими думками й набагато виразніше розумієш, що насправді має значення. Моя третя донечка не входила до моїх планів. Але, як з’ясувалося, у життя був значно кращий сценарій. І ось уже одинадцять років я щодня, дивлячись на неї, переконуюся, що найбільше щастя не завжди приходить тоді, коли ми його плануємо. Іноді воно просто приходить. І назавжди змінює твій світ», – висловилася мати.

Олена Мозгова наголосила на тому, що народжувати у 40 років є абсолютно нормальним рішенням. «Тож народжувати у 41 – абсолютно нормально. Головне – не цифра в паспорті, а любов, готовність і можливість подарувати новій людині щасливе дитинство. Зрештою, я отримала від життя подарунок, цінність якого неможливо виміряти жодними цифрами», – зазначила зірка.

Олена Мозгова має двох дорослих доньок Євгенію Пономарьову, яку продюсерка народила у шлюбі зі співаком Олександром Пономарьовим. А також старшу дочку Зою Мозгову, яка зараз мешкає у Німеччині зі своєю дівчиною. Нині старші доньки Мозгової живуть за кордоном. Від шлюбу зі співаком Девідом Аксельродом продюсерка має молодшу доньку Соломію.

До слова, Українська продюсерка Олена Мозгова емоційно звернулася до хейтерів, які звинувачували Ірину Федишин у тому, що вона публічно розповідала про свою вагітність. Продюсерка наголосила на тому, що кожен має право робити те, що він вважає за потрібне.