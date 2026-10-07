Повернення міленіалів. Марія Єфросиніна та Брати Борисенки зʼявляться на «Фабриці зірок»

Марія Єфросиніна була ведучою шоу «Фабрика зірок» 17 років тому

Легенди «Фабрики зірок» повернуться на екрани. Колишня ведуча Марія Єфросиніна, знаменитий дует Братів Борисенків та інші міленіали програми знову зʼявляться на екранах шоу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Фабрики зірок» в Іnstagram.

У прайм-шоу «Фабрики зірок» відбудеться вечір міленіалів. На сцені зазвучать хіти 2000-х років, а також повернуться колишні учасники. Так, співведучою вечора стане Марія Єфросиніна. Головними ведучими будуть Володимир Дантес та Даша Кубік.

Марія Єфросиніна поділилася архівним фото, коли вона була ведучою на «Фабриці зірок» фото: Іnstagram/mashaefrosinina

Єфросиніна була ведучою програми 17 років тому, вперед вона вийшла на сцену «Фабрики зірок» у 2009 році. Тоді транслювалася «Фабрика зірок-3».

«Фабрика зірок» для мене – не порожній звук. Це частина моєї історії, частина моєї карʼєри, можна сказати, зліт моєї карʼєри. І це було 17 років тому. Тому ми подумали: чому б мені не вийти на сцену в четвертому праймі «Фабрики зірок», щоб зробити своєрідний місток? 17 років. Це буде цікаво. Це буде дуже крутий калейдоскоп обʼєднання зумерів та міленіалів. Я чекаю з нетерпінням. І для мене це насправді дуже зворушливо, – сказала ведуча.

Володимир та Олександр Борисенки підкориои сцену «Фабрики зірок» фото: кадр з відео

Також для вечору міленіалів «Фабрики зірок» приєднається знаменитий дует, брати Володимир та Олександр Борисенки. Артисти готують особливий виступ. Проте на шоу зʼявляться й інші співаки, які свого часу запалили сцену «Фабрики зірок», серед них Вадим Олейник та Микола Серга.

Як розповідав «Главком», популярне талант-шоу «Фабрика зірок» знову повернулося на телеекрани. Автори проєкту розкрили імена зірок, які стали ведучими, суддями та гостями шоу.

Також «Главком» писав про імена артистів, яких відкрила «Фабрика зірок» та їхній творчий шлях. Серед них співак та телеведучий Володимир Дантес. Свого часу він був переможцем другого сезону «Фабрики зірок» у складі дуету «ДіО.фільми» разом із Вадимом Олійником. Нині він є новим ведучим шоу.