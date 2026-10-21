Премʼєр-міністр Нідерландів та його хлопець стануть батьками

Дитина премʼєр-міністра Нідерландів зʼявиться на світ навесні 2027 року

Премʼєр-міністр Нідерландів та відкритий гей Роб Єттен стане батьком разом зі своїм хлопцем, аргентинським хокеїстом Ніколасом Кінаном. Народження дитини пари стало можливим завдяки сурогатному материнству. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис прем'єра в Instagram.

Роб Єттен повідомив новину про майбутню дитину світлинами зі своїм партнером та сурогатною матірʼю, яка вже вагітна їхнім первістком. «Хтось особливий уже в дорозі. До зустрічі у 2027 році, малюче. Ми безмежно вдячні нашій донорці яйцеклітини, нашій сурогатній мамі Лізі та їхнім родинам. Без вас нічого цього не було б можливо», – написав премʼєр-міністр.

За його словами, дві жінки допомогли йому та Ніколасу Кінану стати батьками. Одна жінка стала доноркою яйцеклітини, а інша сурогатною матір'ю та вже виношує їхню дитину. Хто з чоловіків став біологічним батьком – невідомо.

«Ми неймовірно вдячні, що завдяки двом чудовим жінкам тепер маємо можливість втілити нашу мрію в життя. Сурогатна мати та дитина почуваються добре, і наразі це, звісно, найважливіше. Ми наполегливо просимо всіх поважати приватність людей, причетних до цієї історії», – висловився Єттен.

Роб Єттен та Ніколас Кінан з сурогатною матірʼю, яка вагтіна їхньою дитиною фото: Іnstagram.com/jettenrob

Сурогатна мати Ліза також прокоментувала свою роль у створенні родини премʼєра. «Я виросла в теплій і люблячій родині, а тепер маю власну чудову сім’ю. За безумовної підтримки наших близьких сурогатне материнство здається мені особливим способом допомогти нашим дорогим друзям здійснити їхню мрію», – сказала вона.

До слова, премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен публічно розповідає про свої стосунки, а також відкрито говорить про гомосексуальність та свою орієнтацію. Він є відкритим геєм, водночас його партнер, Ніколас Кінан є бісексуалом.

Нагадаємо, 38-річний політик та відкритий гей Роб Єттен склав присягу глави уряду Нідерландів 23 лютого 2026 року. Єттен представляє центристську проєвропейську партію D66, яка здобула перемогу на дострокових парламентських виборах у жовтні 2025 року. Політик також став першим відкритим геєм на посаді прем’єра Нідерландів

Зазначимо, Роб Єттен заручений з аргентинським гравцем у хокей на траві Ніколасом Кіненом – дворазовим учасником Олімпійських ігор. За даними іноземних медіа, пара познайомилася випадково під час шопінгу, після чого їхні стосунки швидко стали публічними.