Відомий український актор родом з РФ долучився до лав ЗСУ

Сергій Стрельніков відомий за фільмами «Довбуш» та «Кіллхаус»

Український актор Сергій Стрельніков мобілізувався до Сил оборони України. Військовий склав присягу та поділився подробицями служби. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі актора-воїна.

Сергій Стрельніков долучився до бригади безпілотних систем. «Повідомляю, що долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу. Відтепер я є частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем», – розповів актор.

Військовий також розповів, що буде висвітлювати долі бійців, які захищають Україну. За словами Стрельнікова, у його бригаді служать бійці, які мають досвід у піхоті та нині знищують ворога з повітря. «Для мене честь бути серед цих людей. Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено. Дякую всім, хто поруч і підтримує», – додав він.

Сергій Стрельніков відомий за фільмом «Довбуш» фото: кадр з фільму «Довбуш»

Сергій Стрельніков відомий за ролями у різних фільмах та серіалах, як «Кіллхаус», «Довбуш», «Буча», «Лікарка за покликанням», «Кришталеві джерела», «Белла Віта» та іншими.

Зазначимо, Сергій Стрельніков народився в Росії, однак його юність та шкільні роки пройшли в Україні. Він здобув професійну освіту у Київському училищі культури та Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Сергій Стрельніков грав у серіалі «Белла Віта» фото: кадрі з серіалу «Белла Віта»

Серед його робіт були й російські стрічки, однак з 2014 року актор прийняв рішення завершити роботу в російських проєктах. До слова, у 2017 році Стрельніков знявся разом із дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко, в російському фільмі, за що згодом вибачився перед українцями.

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