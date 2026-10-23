Відома продюсерка розкритикувала стан Жовтневого палацу, який тепер проводить більше концертів, ніж Палац «Україна»

Міжнародний центр культури і мистецтв, відомий як Жовтневий палац, зазнав значних пошкоджень під час російської атаки на Київ

Олена Мозгова заявила, що її шоу «Мій Music Hall» відбудеться 7 листопада попри безпекові ризики

Українська продюсерка Олена Мозгова розкритикувала стан Міжнародного центру культури і мистецтв – Жовтневого палацу, де після російської атаки досі не відновили всі вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Мозгової.

«Нічого ми не переносимо і не відміняємо. Палац Україна у прекрасному стані, на відміну від Жовтневого, де і досі не вставили вікна. Україна має і вікна, і тепло, і світло, і укриття в метро, яке прямісінько перед залою», – зазначила продюсерка.

Її допис з’явився після новин про перенесення концертів у столичному Палаці спорту. Зокрема, співачки Альона Омаргалієва та Анна Трінчер перенесли заплановані на листопад виступи через складну безпекову ситуацію та регулярні повітряні тривоги.

Міжнародний центр культури і мистецтв, відомий як Жовтневий палац, зазнав значних пошкоджень під час російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня 2026 року. Вибухова хвиля пошкодила дах, фасад, вікна та частину внутрішніх приміщень. Тоді представники майданчика повідомляли про ремонтні роботи й плани відновити роботу головної зали.

Попри пошкодження, у Жовтневому палаці заплановані концерти та вистави на кінець жовтня й листопад. Серед них – виступи Kyiv Modern-Ballet, Hans Zimmer Symphony та концертна програма Carmina Burana.

Попередній концерт проєкту в цьому палаці відбувся 6 вересня 2025 року, однак його перервала тривала повітряна тривога. Частина глядачів залишила майданчик після повідомлення охорони про те, що шоу не продовжуватимуть. Згодом Мозгова пояснила, що безпека відвідувачів була найважливішою, і подякувала тим, хто повернувся після відбою тривоги.