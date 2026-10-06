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Раптово помер композитор Джордж Фентон, автор музики фільмів «День бабака» та «Ганді»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джордж Фентон помер у віці 79 років
фото: georgefentonmusic/Instagram

Джордж Фентон був лауреатом престижних кінопремій та пʼятиразовим номінантом на Оскар

Помер відомий англійський композитор Джордж Фентон, автор музики культових фільмів. Серед робіт митця стрічки «День бабака», «Ганді», «Поклик свободи» та інші. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Звістку про смерть Джорджа Фентона повідомила його родина. Композитор пішов з життя у віці 76 років. За словами сімʼї Фентона, його смерть була несподіваною для них.

«Нам дуже сумно повідомляти, що Джордж Фентон сьогодні несподівано помер. У нього залишилися любляча дружина Аманда, колишня дружина Джейн, діти Джемма, Грейс і Бріджит, онуки Лола, Одрі, Альфред, Джордж, Френк і Беатріс, а також життя, сповнене музики», – йдеться в повідомленні.

Раптово помер автор музики фільмів «День бабака» та «Ганді»
Раптово помер автор музики фільмів «День бабака» та «Ганді»
фото: georgefentonmusic/Instagram

Причина смерті митця рідні не розголошують. Як відомо, Джордж Фентон продовжував працювати та кілька тижнів тому він підписав новий міжнародний контракт.

Раптово помер композитор Джордж Фентон
Раптово помер композитор Джордж Фентон
фото: georgefentonmusic/Instagram

Джордж Фентон є відомим англійським композитором. Серед його творчого доробку 159 відомих фільмів, серіалів, телешоу тощо. Зокрема, такі стрічки «Герой», «День бабака», «Порцеляновий місяць», «Ганді», «Мріючи про Аргентину», «Гітч», «Полювання на колишню», «Я, Деніел Блейк», трилогія «Земля» та інші.

Помер відомий англійський композитор Джордж Фентон
Помер відомий англійський композитор Джордж Фентон
фото: georgefentonmusic/Instagram

Джордж Фентон також є лауреатом престижних премій, як Айвора Новелло, BAFTA, Золотий глобус, Еммі, BMI Awards та Classic Brit Awards. Також композитора було пʼять разів номіновано на Оскар за музику до фільмів «Ганді», «Поклик свободи», «Небезпечні зв’язки» та «Король-рибалка».

Також повідомлялося, американська співачка, композиторка та акторка Доллі Партон померла у віці 80 років. Партон була однією з найвідоміших виконавиць в історії кантрі-музики та залишила по собі кар'єру, яка тривала майже шість десятиліть. Доллі Партон з початку повномасштабного вторгнення стала на бік України та підтримувала українців публічно.

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Теги: музика смерть Велика Британія шоубіз

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