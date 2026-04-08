Співак Девід Аксель розповів, як родина Олени Мозгової поставилася до камінг-ауту її доньки

Співак розповів про стосунки з дочками своєї дружини

Український співак Девід Аксельрод розповів, як родина його дружини продюсерки Олени Мозгової відреагувала на камінг-аут її доньки Зої Мозгової. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака для Oboz.ua.

За словами співака, ця новина не була «драмою» для родини. Близькі Зої Мозгової з розумінням поставилися до камінг-ауту дівчини. «Ми поставилися до її заяви абсолютно нормально. Для нас це не стало чимось таким, що потребує драматичної реакції чи обговорення. Це її життя, її вибір. Найголовніше – підтримка. Якщо людина наважилася на такий крок, значить вона відчуває, що має за спиною опору, що рідні це приймуть. Якби вона цього не відчувала, навряд чи говорила б про себе так відкрито. Тому ми відреагували з розумінням. Якщо людина хоче бути собою і говорити про це чесно, то найкраще, що можна зробити – це просто підтримати», – розповів Девід Аксельрод.

Зоя Мозгова (на фото зліва) декілька років тому зробила камінг-аут та заявила про стосунки із жінкою фото: скриншот із Instagram

Артист також розповів, які зараз у нього стосунки з дочками Олени Мозгової. «У нас із ними нормальні, теплі стосунки – я знаю їх фактично з дитинства, ще коли їм було 7 і 10 років. Обидві працюють і знайшли себе в різних сферах. Зоя займається мистецтвом, працює як художниця, Женя обрала напрям, пов’язаний із фінансами», – поділився співак.

Девід Аксель та Олена Мозгова виховують спільну доньку Соломію фото: Іnstagram/david__axelrod

Наразі Зоя та Євгенія Мозгові живуть у Німеччині та Дубаї. Девід Аксель та Олена Мозгова мають спільну доньку Соломію. Батько розповів, що дівчинка любить малювати та зростає творчою особистістю.

Нагадаємо, 5 квітня в Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся щорічний концерт пам’яті композитора-пісняра Миколи Мозгового. На концерті «Мозговий. Найкраще» зібралися відомі українські артисти та співаки-початківці. Наприкінці концерту заспівав чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод з Академічним ансамблем Національної гвардії України. Вони виконали пісню «Захисники».