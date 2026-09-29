MTV Video Music Awards 2026: усі лауреати премії
Мадонна стала артисткою року за версією MTV Video Music Awards
27 вересня у Лос-Анджелесі пройшла 43-я церемонія вручення премії MTV Video Music Awards 2026. Стали відомі імена переможців та зірок, які зібрали рекордну кількість відзнак премії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.
Мадонна стала артисткою року
Так, найбільше MTV Video Music Awards 2026 отримала співачка Мадонна. Зірку було названо артисткою року, всього вона перемогла у сімох номінаціях.
Її пісня з виконавицею Сабріною Карпентер Bring Your Love перемогла в категорії «Найкраща спільна робота». Також Мадонна отримала нагороди за «Найкраще танцювальне відео», «Найкращу операторську роботу», «Найкращу хореографію», «Найкраще довгоформатне відео» та перемогу у номінації «Найкращий альбом».
Тейлор Свіфт стала володаркою нової відзнаки MTV Video Music Awards
Тейлор Свіфт отримала три нагороди. Її кліп The Fate of Ophelia переміг у категорії «Відео року», а відео Opalite принесло співачці нагороду за найкращу режисуру. Крім того, зірка першою отримала відзнаку Artist Director Honors.
Зазначимо, у номінації «Найкращий гурт» переміг південнокорейський чоловічий гурт BTS. Співаки також здобули перше місце у номінації «Пісня року» та «Найкращий K-pop» із треком Swim.
Повний список переможців MTV Video Music Awards 2026
- Артист року – Мадонна
- Пісня року – BTS, Swim
- Відео року – Тейлор Свіфт, The Fate of Ophelia
- Найкращий новий артист – Сієнна Спіро
- Найкраща спільна робота – Мадонна та Сабріна Карпентер, Bring Your Love
- Найкраще попвідео – Ліза за участю Кентаро Сакаґуті, Dream
- Найкраще хіп-хопвідео – Карді Бі за участю Кейлані, Safe
- Найкраще R&B-відео – Бруно Марс, I Just Might
- Найкраще альтернативне відео – Олівія Родріґо, The Cure
- Найкраще латиноамериканське відео – Bad Bunny, NUEVAYoL
- Найкраще K-pop-відео – BTS, Swim
- Найкраще кантрі-відео – Елла Ленґлі, Choosin’ Texas
- Найкраща режисура – Тейлор Свіфт, Opalite
- Найкраща художня режисура – PinkPantheress та Зара Ларссон, Stateside
- Найкраща операторська робота – Мадонна, Confessions II - The Film
- Найкращий монтаж – Сабріна Карпентер, House Tour
- Найкраща хореографія – Мадонна, Confessions II - The Film
- Найкращі візуальні ефекти – Аріана Ґранде, hate that i made you love me
- Найкращий гурт – BTS
- Найкраще довгоформатне відео – Мадонна, Confessions II - The Film
- Найкращий альбом – Мадонна, Confessions II
- Пісня літа – Аріана Ґранде, hate that i made you love me
- Video Vanguard Award – Nirvana
- Artist Director Honors – Тейлор Свіфт
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія премії «Еммі». Статуетки знаменитої кіновідзнаки отримали зірки за найкращі ролі, режисери та сценаристи за найкращі фільми й серіали. «Главком» розповідав про переможців церемонії «Еммі».
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