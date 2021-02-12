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    Шоу-биз

    Есть дно, которое нельзя пробивать: Кароль прокомментировала скандал с Поляковой

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    Певица Тина Кароль - Есть дно, которое нельзя пробивать: Кароль прокомментировала скандал с Поляковой
    Певица Тина Кароль

    Артистка призналась, что делает вид, будто все видела

    Украинская певица Тина Кароль прокомментировала недавнюю скандальную выходку Оли Поляковой, которая назвала артистку «плакальщицей на похоронах».

    Тина Кароль в эфире одной из украинских радиостанций сдержано прокомментировала инцидент и заметила, что «есть дно, и мы не имеем права его пробивать». Артистка предложила не поднимать больше эту тему и отпустить ситуацию.

    «Я вообще считаю, что есть дно и мы вообще не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Ты и я сидим и говорим на многомиллионную аудиторию, телевидение наше тоже, взращиваем людей. Это наш «чернозем». Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому, давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро. И ты так же», - сказала ведущему Кароль

    В свою очередь ведущий добавил, что конфликт возник довольно вовремя, как раз перед премьерой новой музыкальной работы Тины — трека «Скандал». На это певица сказала:

    «Это уже насколько работает интеллект человека. Или она обидится, или враг станет его помощником», - заметила Кароль.

    Отметим, что на высказываниях в сторону Кароль странное поведение Поляковой не исчерпало себя: недавно «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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