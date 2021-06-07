Бывшая Потапа откровенно рассказала об отношениях с артистом

Сам этап развода выдался экс-супругами непростым периодом

Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), сопродюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая рассказала об отношениях с рэпером. Звезда поведала о том, как она с Потапом пережили развод, а также призналась, общается ли она сейчас с ним.

Так, по словам Горовой, после того, как они приняли решение разойтись, пара темпераментно выясняли отношения, но позже они все же нашли общий язык, поскольку Ирина и Потап продолжают работать вместе. Также она призналась, что сам этап развода выдался экс-супругами непростым периодом, рассказала в интервью Dorothy.

«Сказать о том, что я сразу, и он сразу разошлись и давай будем дружить – конечно же, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так вдохновляться как мужчиной, но он творец на 100%. Когда он приносит трек, когда я смотрю на него в кадре, и он отыгрывает как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, видит, что это не поддельно – мне действительно нравиться, что он делает», – призналась Ирина.

Сейчас же Горовая и Потап поддерживают дружеские отношения, поскольку их связывает творчество, с которым они работают.

Ирина Горовая и Потап поженились в 1999 году. По словам Горовой, тогда Алексей влюблял в себя многих. Пара официально объявила о разводе в декабре 2016 года. У них растет общий сын Андрей.

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