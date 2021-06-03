Мокрая искусительница. Астафьева в купальнике заставила мужчин оцепенеть от восторга (фото)
Звезда искушает аппетитными формами и соблазнительная
Певица и модель Даша Астафьева не перестает радовать фолловеров своего фотоблога горячими кадрами. Так, в Instagram она опубликовала фото из и видео из Турции.
Даша позировала в бикини телесного цвета в СПА. Девушка продемонстировала аппетитные формы с различных ракурсов так, что поклонники смогли оченить ее упругие округлые ягодицы, плоский животик, стройные ножки и роскошное декольте. Не устояла даже Оля Полякова, оставившая комментарий под жаркими кадрами.
Также Астафьева побаловала подписчиков видео из бассейна. Звезда устроила заплыв в прозрачной бирюзовой воде и эффектно вынырнула, показав им роскошные формы в красно купальнике.
Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.
По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.
«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин
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