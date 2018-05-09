  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Букмекеры не ошиблись: Итоги первого полуфинала «Евровидения-2018»

    Вчера в Лиссабоне состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2018»
    В первом полуфинале приняли участие 19 конкурсантов, но только десять из них получили право продолжить борьбу в финале международного песенного конкурса.  Стоит отметить, что по правилам конкурса в финал, который состоится 12 мая, автоматически попадают страна-хозяин Португария, а также 5 стран-основательниц конкурса - Италия,
    • Сьогодні, 06:30
    • Розсилка
    eurovision.tv
    eurovision.tv

    Вчера в Лиссабоне состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2018»

    В первом полуфинале приняли участие 19 конкурсантов, но только десять из них получили право продолжить борьбу в финале международного песенного конкурса. 

    Стоит отметить, что по правилам конкурса в финал, который состоится 12 мая, автоматически попадают страна-хозяин Португария, а также 5 стран-основательниц конкурса - Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

    И так, по результатам голосования зрителей и компетентного жюри  путевки в финал получили:

    1. Cesár Sampson (Австрия) с песней Nobody But You.

    2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней La Forza.

    3. Eleni Foureira (Кипр) с песней Fuego.

    4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней When We’re Old.

    5. Netta Barzilai (Израиль) с песней Toy.

    6. Mikolas Josef (Чехия) с песней Lie to Me.

    7. EQUINOX (Болгария) с песней Bones.

    8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней Mall.

    9. Saara Aalto (Финляндия) с песней Monsters.

    10. Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней Together.

    Огромным удивлением для поклонников песенного конкурса стало то, что не прошла в финал фаворитка букмекеров - представительница Бельгии, которой пророчили высокие оценки в финале. Также не смогли покорить европейского зрителя представители Азербайджана, Исландии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении, Швейцарии и Беларуси. 

    Напомним, что представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.

    Читайте також
    Евровидение 2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ