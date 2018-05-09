Букмекеры не ошиблись: Итоги первого полуфинала «Евровидения-2018»

Вчера в Лиссабоне состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2018»

В первом полуфинале приняли участие 19 конкурсантов, но только десять из них получили право продолжить борьбу в финале международного песенного конкурса. Стоит отметить, что по правилам конкурса в финал, который состоится 12 мая, автоматически попадают страна-хозяин Португария, а также 5 стран-основательниц конкурса - Италия,



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eurovision.tv

Вчера в Лиссабоне состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2018»

В первом полуфинале приняли участие 19 конкурсантов, но только десять из них получили право продолжить борьбу в финале международного песенного конкурса.

Стоит отметить, что по правилам конкурса в финал, который состоится 12 мая, автоматически попадают страна-хозяин Португария, а также 5 стран-основательниц конкурса - Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

И так, по результатам голосования зрителей и компетентного жюри путевки в финал получили:

1. Cesár Sampson (Австрия) с песней Nobody But You.

2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней La Forza.

3. Eleni Foureira (Кипр) с песней Fuego.

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней When We’re Old.

5. Netta Barzilai (Израиль) с песней Toy.

6. Mikolas Josef (Чехия) с песней Lie to Me.

7. EQUINOX (Болгария) с песней Bones.

8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней Mall.

9. Saara Aalto (Финляндия) с песней Monsters.

10. Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней Together.

Огромным удивлением для поклонников песенного конкурса стало то, что не прошла в финал фаворитка букмекеров - представительница Бельгии, которой пророчили высокие оценки в финале. Также не смогли покорить европейского зрителя представители Азербайджана, Исландии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении, Швейцарии и Беларуси.

Напомним, что представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.