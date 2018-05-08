«Евровидение-2018»: как голосовать за конкурсантов

Что нужно знать, чтобы принять участие в песенном конкурсе

Житель каждой страны-участницы песенного конкурса «Евовидение-2018» имеет право проголосовать за понравившегося конкурсанта. Ниже поясняется, что необходимо для тогоЮ чтобы отдать свой голос. Во время «Евровидения 2018» состоятся три голосования: после первого и второго полуфиналов 8 и 10 мая, а также главное голосование



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Евровидение-2018

Что нужно знать, чтобы принять участие в песенном конкурсе

Житель каждой страны-участницы песенного конкурса «Евовидение-2018» имеет право проголосовать за понравившегося конкурсанта. Ниже поясняется, что необходимо для тогоЮ чтобы отдать свой голос.

Во время «Евровидения 2018» состоятся три голосования: после первого и второго полуфиналов 8 и 10 мая, а также главное голосование после финала – 12 мая.

Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале и финале, так определила жеребьевка. Зрители стран-участников могут проголосовать за свою любимую песню SMS-сообщениями, звонками, а также с помощью мобильного приложения «Телепортал» (без возможности проголосовать за песню, которая представляет их собственную страну).

Кроме этого, каждая страна-участник назначает национальное жюри. Участников Евровидения 2018 будут судить от Украины такие исполнители как Кристина Соловей, Alloise, музыкальный продюсер Виталий Климов, радиоведущий Денис Жупник и музыкант Артур Даниелян.

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер (или позвонить на номер), который объявят в прямом эфире. Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Стоимость каждого сообщения будет известна позже.

Если вы отправите SMS за страну, в которой проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают. Напоминаем: украинские зрители не могут голосовать за певца Melovin.

В 2016 году на Евровидении изменили правила подсчета голосов. Ранее баллы от жюри и зрителей добавлялись и участники получали одну общую оценку от каждой страны.

Теперь судьи и зрители будут присуждать баллы исполнителям отдельно, и в эфире объявлять две оценки. Благодаря этой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. Ведь голоса зрителей ведущие будут объявлять, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов, и заканчивая страной с наивысшим количеством баллов.

В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

В случае телеголосования песня, за которую отдали наибольшее количество зрительских голосов, занимает первое место, песня, которая получила второе наибольшее количество голосов, занимает второе место, и так далее вплоть до последней песни.

Члены национального жюри составляют рейтинг, где их наиболее любимая песня занимает первое место, вторая любимая песня – второе, третья любимая песня – третье, и так далее, пока их наименее любимая песня займет в рейтинге последнее место.

Затем рейтинги голосования телезрителей и жюри из каждой страны-участницы используются для расчета сумм баллов, где самая высокая в рейтинге песня получает 12 баллов, вторая в рейтинге песня – 10 баллов, а остальные баллы от восьми до одного отдаются песням, которые заняли в рейтинге с третьего по 10 место.

То есть голоса будут отдаваться двумя отдельными наборами: баллами от жюри и баллами от телеголосования.

Десять стран, прошедших в финал, будут объявлены в конце каждого полуфинала. Однако этот порядок не отражает фактический результат стран после голосования. Полный результат голосования будет обнародован вскоре после финала на официальном сайте для сохранения интриги до завершения конкурса.

Джерело: 24 канал