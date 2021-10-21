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    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)

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    Телезвезда Леся Никитюк - День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    Телезвезда Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Звезде исполнилось 34 года

    Телеведущая Леся Никитюк отметила свои 34 с размахом: устроила вечеринку в стиле диско в элитном ресторане Киева.

    Все гости соблюли дресс-код в стиле 90-х. Звезда устроила диско-вечеринку с коктейлями, фуршетом, фотозоной и развлекательной программой, за которую отвечал Игорь Новинчук. Они отрывались под хиты Верки Сердючки.

    Именинница выбрала блестящий серебристый комбинезон, который разноцветно переливался в свете софитов. Обтягивающее одеяние без бретелек и золотистой пряжкой на талии эффектно подчеркнуло стройную фигуру Никитюк.

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    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Яркий комбинезон она соединила с желтыми туфлями с острым носком и золотистой накидкой из конфетти. Волосы ведущая собрала в пучок, а из аксессуаров выбрала серьги, колье и подвеску. В макияже Леся Никитюк сделала акцент на глазах, подведя их черными стрелками.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Леся Никитюк телеведущая
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    День рождение Леси Никитюк. Звезда устроила вечеринку в стиле диско (фото)