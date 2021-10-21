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    Евровидение-2022: появился список стран-участниц

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    Появился список стран-участниц Евровидения-2022 Фото из открытых источников - Евровидение-2022: появился список стран-участниц

    Появился список стран-участниц Евровидения-2022

    Фото из открытых источников

    Участие в музыкальном конкурсе примет 41 страна, две из них несколько лет не появлялись на сцене Евровидения

    Евровидение в 2022 году благодаря победе в музыкальном конкурсе группы Måneskin проходить в итальянском Турине. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

    Официальные представители музыкального конкурса опубликовали список стран, которые дали согласие на участие в соревновании.

    Соревноваться в Италии будет 41 страна:

    Австралия,

    Австрия,

    Азербайджан,

    Албания,

    Армения,

    Бельгия,

    Болгария,

    Великобритания,

    Германия,

    Греция,

    Грузия,

    Дания,

    Израиль,

    Ирландия,

    Исландия,

    Испания,

    Италия,

    Кипр,

    Латвия,

    Литва,

    Мальта,

    Молдова,

    Нидерланды,

    Норвегия,

    Польша,

    Португалия,

    Россия,

    Румыния,

    Сан-Марино,

    Северная Македония,

    Сербия,

    Словения,

    Украина,

    Финляндия,

    Франция,

    Хорватия,

    Черногория,

    Чехия,

    Швейцария,

    Швеция

    Эстония.

    Беларусь от участия в Евровидении-2022 отказалась, а вот Армения, которая не участвовала в этом году за военных действий, и Черногория, которая пропустили два предыдущих конкурсы из-за сложного финансового положения, представят себя на музыкальном соревновании.

    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
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    Евровидение-2022: появился список стран-участниц