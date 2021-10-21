Евровидение-2022: появился список стран-участниц

Участие в музыкальном конкурсе примет 41 страна, две из них несколько лет не появлялись на сцене Евровидения

Евровидение в 2022 году благодаря победе в музыкальном конкурсе группы Måneskin проходить в итальянском Турине. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Официальные представители музыкального конкурса опубликовали список стран, которые дали согласие на участие в соревновании.

Соревноваться в Италии будет 41 страна:

Австралия,

Австрия,

Азербайджан,

Албания,

Армения,

Бельгия,

Болгария,

Великобритания,

Германия,

Греция,

Грузия,

Дания,

Израиль,

Ирландия,

Исландия,

Испания,

Италия,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Мальта,

Молдова,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Россия,

Румыния,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сербия,

Словения,

Украина,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Черногория,

Чехия,

Швейцария,

Швеция

Эстония.

Беларусь от участия в Евровидении-2022 отказалась, а вот Армения, которая не участвовала в этом году за военных действий, и Черногория, которая пропустили два предыдущих конкурсы из-за сложного финансового положения, представят себя на музыкальном соревновании.