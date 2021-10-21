Евровидение-2022: появился список стран-участниц
Появился список стран-участниц Евровидения-2022
Фото из открытых источников
Участие в музыкальном конкурсе примет 41 страна, две из них несколько лет не появлялись на сцене Евровидения
Евровидение в 2022 году благодаря победе в музыкальном конкурсе группы Måneskin проходить в итальянском Турине. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.
Официальные представители музыкального конкурса опубликовали список стран, которые дали согласие на участие в соревновании.
Соревноваться в Италии будет 41 страна:
Австралия,
Австрия,
Азербайджан,
Албания,
Армения,
Бельгия,
Болгария,
Великобритания,
Германия,
Греция,
Грузия,
Дания,
Израиль,
Ирландия,
Исландия,
Испания,
Италия,
Кипр,
Латвия,
Литва,
Мальта,
Молдова,
Нидерланды,
Норвегия,
Польша,
Португалия,
Россия,
Румыния,
Сан-Марино,
Северная Македония,
Сербия,
Словения,
Украина,
Финляндия,
Франция,
Хорватия,
Черногория,
Чехия,
Швейцария,
Швеция
Эстония.
Беларусь от участия в Евровидении-2022 отказалась, а вот Армения, которая не участвовала в этом году за военных действий, и Черногория, которая пропустили два предыдущих конкурсы из-за сложного финансового положения, представят себя на музыкальном соревновании.