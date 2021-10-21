Монстр на колесах. Усик купил сумасшедший внедорожник (видео)

Украинский боксер Александр Усик купил себе дорогой внедорожник Mercedes с шестью колесами

Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик стал владельцем еще одного автомобиля - шестиколесного внедорожника Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 Exclusive. Такой автомобиль может стоить более миллиона евро.

Новинкой украинский спортсмен похвастался в социальных сетях.

Усик с женой

Внедорожник оснащен 5,5-литровым мотором, отдача которого составляет 544 лошадиные силы и 760 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме 7-диапазонным «автоматом».

С места до «сотни» шестиколесный монстр разгоняется за 6 секунд. А его максимальная скорость ограничена 160 километрами в час.

Интересно, что летом - к поединку с Джошуа - украинский чемпион щеголял еще одним недешевым немецким автомобилем - Audi RS Q8. Такой автомобиль стоит около $ 160 тыс. Видео нового автомобиля Усика появилось примерно за месяц до чемпионского поединка.

Q8 - это самый большой и самый дорогой кроссовер Audi. А буквы RS означают, что перед нами «заряженная» версия внедорожника.

Под капотом - 4-литровый двигатель, который выдает 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

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А до этого он ездил на большом люксовом японском внедорожнике Lexus LX. Фактически, это премиальная версия Toyota Land Cruiser 200.

LX - также является самым дорогим внедорожником Lexus. На момент покупки в 2018 году он стоил $ 110 тыс. Фотографии дорогой покупки боксер выставил в Instagram.