День рождения Дэйзи Ридли: лучшие фото актрисы

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Дэйзи Джаз Изобель Ридли родилась 10 апреля 1992 года в лондонском районе Вестминстер

Как актриса Дэйзи Ридли дебютировала в 2013 году, в трех телевизионных ситкомах и нескольких кинофильмах. Она снималась в телесериалах «Катастрофа», в серии «И стены рушатся», «Шпана» - в серии «Апология» и «Тост из Лондона» - в серии «Проект «Тщеславие». Также была задействована в короткометражных фильмах «Спасатель», «Голубой сезон», «100% говядина» и «Спутанные провода». Первые две работы были номинированы на награду Британской академии киноискусств.

В том же 2013 году Дэйзи снималась в музыкальном видеоклипе рэпера Уайли на песню «Lights On».

На следующий год актриса появилась в 2-х эпизодах детективного сериала «Безмолвный свидетель» и в одной из серий телевизионной мелодрамы «Мистер Селфридж». Также она снималась в британской комедии «Переростки 2», но при монтаже фильма все сцены с ее участием были вырезаны. Затем вышел подростковый «ужастик» «Каракули», в котором актриса сыграла одну из главных ролей.

Еще весной 2014 года пресса сообщила, что режиссер Джей Джей Абрамс, снимающий продолжение легендарной фантастической саги «Звездные войны: Пробуждение силы», решил повторить творческий ход Джорджа Лукаса и пригласил на ключевые роли в новый эпизод только малоизвестных широкой публике актеров.

Для этого он устроил масштабные прослушивания среди начинающих исполнителей. Дэйзи Ридли успешно прошла все кастинги и сыграла одну из центральных ролей – нового персонажа Рей, вокруг которой будет строиться сюжет фильма.

Героиня Дэйзи Ридли вызвала шумиху среди поклонников. Во-первых, фанаты «Звездных войн» заострили внимание на поле персонажа. На протяжении первых двух трилогий главными героями саги были мужчины.

Появление Рэй изменило эту тенденцию. Поэтому пока часть аудитории заявляла о том, что женский персонаж «испортил им воспоминания детства», другая радовалась восстановлению справедливости и появлению новой ролевой модели для девочек.

Кроме того, так как фильм – первая часть трилогии, «Звездные войны: Пробуждение силы» заложили ряд вопросов о персонаже. Например, кем были родители Рэй, есть ли у девушки Сила и другие. Эти недосказанности фильма породили споры и различные фанатские теории.

За участие в съемках в эпизоде «Звездных войн» Дэйзи Ридли получила четыре номинации на премию MTV Movie Awards 2016 и победила в одной – «Прорыв года».

В 2015-м актриса озвучила мультипликационного персонажа Ханну в английской полнометражной анимационной картине «Scrawl» Питера Хирна. Мультфильм создан в жанре ужасов и фэнтези.