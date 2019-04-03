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    Шоу-биз

    Стала известна причина смерти главного героя фильма «Особенности национальной охоты»

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    Алексей Булдаков - Стала известна причина смерти главного героя фильма «Особенности национальной охоты»
    Алексей Булдаков

    68-летний актер Алексей Булдаков скончался во время гастролей в Улан-Баторе

    Известный артист Алексей Булдаков скончался во время гастролей. Исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» ушел из жизни в возрасте 68 лет.

    «Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — рассказали в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

    По сообщениям российских СМИ, Алексея Булдакова нашли без сознания в номере отеля, где он проживал в Улан-Баторе. Артист вызвал такси, но к назначенному времени не спустился. Когда дверь номера вскрыли, актер был без сознания.

    «Причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что на до конца недели он будет на родине», — озвучили в посольстве России в Монголии .

    Стоит отметить, что российский актер открыто поддерживал агрессивную политику Путина  относительно Украины и Крыма, и в 2014 году подписал «Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму». После этого, в 2017 году актера внесли в базу сайта «Миротворец». 

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