Стала известна причина смерти главного героя фильма «Особенности национальной охоты»



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Алексей Булдаков

68-летний актер Алексей Булдаков скончался во время гастролей в Улан-Баторе

Известный артист Алексей Булдаков скончался во время гастролей. Исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» ушел из жизни в возрасте 68 лет.

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — рассказали в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

По сообщениям российских СМИ, Алексея Булдакова нашли без сознания в номере отеля, где он проживал в Улан-Баторе. Артист вызвал такси, но к назначенному времени не спустился. Когда дверь номера вскрыли, актер был без сознания.

«Причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что на до конца недели он будет на родине», — озвучили в посольстве России в Монголии .

Стоит отметить, что российский актер открыто поддерживал агрессивную политику Путина относительно Украины и Крыма, и в 2014 году подписал «Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму». После этого, в 2017 году актера внесли в базу сайта «Миротворец».