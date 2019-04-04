Майли Сайрус раскритиковали за новую фотосессию



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Майли Сайрус instagram.com/mileycyrus

В последнее время Майли Сайрус стабильно радует поклонников новыми постами в Instagram

Певица уже позировала обнажённой в пустыне и увешанной драгоценностями в бассейне, а в этот раз она предпочла единство с природой. Звезда устроила фотосессию в национальном парке Джошуа-Три в Калифорнии и вызвала негодование многих пользователей.

Красочные снимки, на которых Сайрус сидит на дереве, разделили её подписчиков на два лагеря. Первые пришли в восторг от красивых фотографий и похвалили звезду за креативность. В их числе оказались Джиджи Хадид, Ноа Сайрус, Тэйлор Хилл и другие. А вот другие пользователи обошли вниманием пейзажи и наряд певицы, заметив, на какое дерево взобралась Майли. Один из пользователей уточнил, что певица сидит на юкке коротколистной — хрупком дереве, растущем лишь в пустыне Мохаве. По его словам, туристы уже внесли вклад в исчезновение этого редкого вида растений, и фотосессия Сайрус лишь привлечёт губительное внимание её фанатов.

«Пожалуйста, удали эту фотографию, чтобы другие люди не подражали тебе и не использовали это дерево для съёмок», — попросил один из подписчиков. «Ты мне нравишься, но отстань от несчастной юкки! Эти деревья не могут выдерживать большой вес, а ты подаёшь пример другим. Наши национальные парки обречены!» — посетовал другой. «Прошу, не лезь на эти деревья. Как публичный человек ты должна подавать пример своим поклонникам, чтобы мы могли сохранить природу для будущих поколений», — обратился к звезде третий.

Очевидно, Майли Сайрус не читает комментарии, потому что вскоре она выложила ещё один подобный снимок, никак не отреагировав на просьбы пользователей. А им есть из-за чего переживать, ведь не так давно СМИ сообщили, что поклонники Джастина Бибера чуть не спровоцировали экологическую катастрофу в Исландии после того, как он снял клип в каньоне Фьядрарглйуфур.

Джерело: popcornnews