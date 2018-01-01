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    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»

    Актер признался, что ему очень нравилось находиться на съемочной площадке
    Звезды крупнобюджетных франшиз вынуждены смириться с тем, что даже через много лет их то и дело спрашивают о прошлой роли. Вот и Дэниел Рэдклифф в новом интервью в очередной раз вынужден был обсуждать «Гарри Поттера» и то, как его (к собственному удивлению, по признанию актера) взяли на главную роль. Семнадцать с лишним лет прошло с
    • Сьогодні, 13:10
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    Актер признался, что ему очень нравилось находиться на съемочной площадке

    Звезды крупнобюджетных франшиз вынуждены смириться с тем, что даже через много лет их то и дело спрашивают о прошлой роли. Вот и Дэниел Рэдклифф в новом интервью в очередной раз вынужден был обсуждать «Гарри Поттера» и то, как его (к собственному удивлению, по признанию актера) взяли на главную роль.

    Семнадцать с лишним лет прошло с тех пор, как Дэниела Рэдклиффа взяли на роль Гарри Поттера в «Философском камне», но сам Рэдклифф этому факту несколько удивляется до сих пор. А вот кастинг-директор Дженет Хиршенсон была уверена, что у остальных кандидатов на роль Поттера «кишка тонка».

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    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»
    Дэниел Рэдклифф рассказал о кастинге на роль Гарри Поттера: «Я не был особо талантливым ребенком»

    «Я всегда буду это говорить: я не был особо талантливым ребенком. Когда я наблюдаю за другими юными актерами, когда я смотрю на детей из «Очень странных дел» и тому подобных сериалов, я всегда думаю – «Боже, как они вообще это делают?!» Это невероятно. Моим самым большим преимуществом было то, что я по-настоящему влюбился в эту роль», рассуждает Рэдклифф.

    «Мне нравилось находиться на площадке. Мне нравилось выяснять, как я могу быть полезным. Самое замечательное в нахождении на съемочной площадке – ты становишься частью команды, ощущаешь, как вы, все вместе, создаете нечто особенное, и вот это ощущение я безумно полюбил с самого начала. Мне кажется, именно благодаря этому я так хорошо «вписался» в историю».

    Джерело: popcornnews

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