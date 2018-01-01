Теперь же инсайдеры сообщили, что знаменитости решили по‑своему отблагодарить женщину, благодаря которой на свет появилась их дочь. Приближенные к паре источники утверждают, что Ким и Канье подарили женщине рубиновый кулон, стоимостью более 10 тысяч долларов. Выбор украшения оказался неслучайным, ведь рубин — камень их новорожденной дочери.

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Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс

Напомним, что Ким Кардашьян будет кормить грудью новорожденную дочку. Как оказалось и такое возможно! Для этого Ким пришлось пройти курс специальной подготовки.