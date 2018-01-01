Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс
На прошлой неделе звезда реалити стала мамой в третий раз
Ким Кардашьян и Канье Уэст на этой неделе стали родителями в третий раз. Суррогатная мать родила семейной паре дочь, которую супруги назвали Чикаго.
Ким уже обзавелась всем необходимым для малышкии с головой погрузилась в заботы о новорожденной. О суррогатной матери семейной пары известно мало,
Сьогодні, 09:01
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На прошлой неделе звезда реалити стала мамой в третий раз
Ким уже обзавелась всем необходимым для малышкии с головой погрузилась в заботы о новорожденной. О суррогатной матери семейной пары известно мало, но сумму ее гонорара удалось узнать журналистам. За свои услуги женщина получила 115 тысяч долларов.
Теперь же инсайдеры сообщили, что знаменитости решили по‑своему отблагодарить женщину, благодаря которой на свет появилась их дочь. Приближенные к паре источники утверждают, что Ким и Канье подарили женщине рубиновый кулон, стоимостью более 10 тысяч долларов. Выбор украшения оказался неслучайным, ведь рубин — камень их новорожденной дочери.