Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери $115 тыс

На прошлой неделе звезда реалити стала мамой в третий раз

Ким Кардашьян и Канье Уэст на этой неделе стали родителями в третий раз. Суррогатная мать родила семейной паре дочь, которую супруги назвали Чикаго. Ким уже обзавелась всем необходимым для малышкии с головой погрузилась в заботы о новорожденной. О суррогатной матери семейной пары известно мало,



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На прошлой неделе звезда реалити стала мамой в третий раз

Ким Кардашьян и Канье Уэст на этой неделе стали родителями в третий раз. Суррогатная мать родила семейной паре дочь, которую супруги назвали Чикаго.

Ким уже обзавелась всем необходимым для малышкии с головой погрузилась в заботы о новорожденной. О суррогатной матери семейной пары известно мало, но сумму ее гонорара удалось узнать журналистам. За свои услуги женщина получила 115 тысяч долларов.

Джерело: graziamagazine.ru