Бодибилдерша провела 8 лет в зале, чтобы накачать впечатляющие мышцы. Но ей никто не верит (фото)

Раньше девушка была очень худой и весила 38 килограммов

В сторону Кэролин постоянно летят обвинения в использовании стероидов. И девушка уже устала объяснять, что она сто процентов всего добилась сама.

Казалось бы, любому здравый смысл подскажет, что обижать бодибилдера чревато для здоровья, но интернет-троллям все нипочем. Кэролин Маркес из Флориды, США, каждый день терпит нападки от хейтеров, которым не дает покоя ее мускулатура. Спортсменка ежедневно проводит в зале долгие часы, чтобы добиться того тела, о котором она мечтала с детства. Однако, по мнению комментаторов в Сети, теперь она похожа скорее на обезьяну, чем на девушку.

Кэролин, которая родилась в Пуэрто-Рико, заявила, что за эти восемь лет она прошла длинный путь. Раньше она была очень худой и весила 38 килограммов, зато теперь она удвоила это число, хорошо поработав над мышечной массой. Сейчас девушка может в приседе поднять штангу в 158 кг, чем она очень гордится, пишет Daily Star.

"Я никогда не была крутой — в детстве меня дразнили за кудрявые волосы. Потом я увлекалась видеоиграми и комиксами, постоянно проводила время сама с собой. Бодибилдинг же показал мне, что ты можешь быть кем угодно и сделать из себя кого угодно",- призналась девушка.

В сторону девушки постоянно сыплются обвинения в использовании стероидов. Кэролин объясняет, что добиться такой формы стероидами невозможно. Бодибилдерша не устает повторять, что она всего добилась сама, работая в зале и следуя плану питания. К обычным продуктам она лишь добавляла протеин и витамины — все разрешенное и безопасное.

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