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    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)

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    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    Realtor.com

    Другие удобства включают большой бассейн, спа, просторный офис, винную комнату

    Американская певица Мадонна купила дорогую недвижимость у певца The Weeknd ─ его роскошный особняк за $19,3 млн, пишет NY Post.

    В июне 2020 года 31-летний певец впервые выставил поместье в Лос-Анджелесе за колоссальные $25 млн, но в итоге цену пришлось снизить на 6 млн.

    Теперь 62-летняя Мадонна получила дом с минималистичным интерьером, в котором есть 7 спален и 9 ванных комнат. Особняк расположен на участке площадью 1,2 га, окружен травянистыми лужайками и высокими деревьями, которые скрывают его от глаз посторонних.

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    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    62-летняя Мадонна купила шикарный особняк за $19 млн Как он выглядит изнутри (фото)
    Realtor.com

    Другие удобства включают большой бассейн, спа, просторный офис, винную комнату, фитнес-студию, домашний кинотеатр, футуристичный гараж на пять автомобилей и баскетбольную площадку. Также на территории есть гостевой дом на две спальни.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: знаменитости певица недвижимость шоу-бизнес дом
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