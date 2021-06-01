Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак

«Он уже не умещается у меня на руках, но я все еще считаю его маленьким мальчиком»

Все мы умиляемся маленьким щеночкам и котятам, потому что считаем, что именно в этом возрасте они само очарование. Однако ударную дозу умиления могут вызвать и взрослые питомцы. Особенно если они настоящие здоровяки!

Сегодня мы собрали для вас 16 до неприличия прелестных котов и собак, которые вымахали до небывалых размеров, чтобы занимать больше места в сердечках своих хозяев.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.