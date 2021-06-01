  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак

    «Он уже не умещается у меня на руках, но я все еще считаю его маленьким мальчиком»

    Все мы умиляемся маленьким щеночкам и котятам, потому что считаем, что именно в этом возрасте они само очарование. Однако ударную дозу умиления могут вызвать и взрослые питомцы. Особенно если они настоящие здоровяки!

    Сегодня мы собрали для вас 16 до неприличия прелестных котов и собак, которые вымахали до небывалых размеров, чтобы занимать больше места в сердечках своих хозяев.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак
    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

    Читайте также: Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)
    Теги: фотография шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хорошего питомца должно быть много. Курьезные фото здоровенных котов и собак