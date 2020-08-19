Дима Билан приехал в оккупированный Крым и искупался в мусоре (видео)



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Российский певец Дима Билан

На кадрах видно, как Билан барахтается в море, сетуя на килограммы пластика

Российский певец Дима Билан приехал на гастроли в оккупированный Крым и возмутился количеством мусора в Черном море. Видео с побережья он разместил на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как Билан барахтается в море, сетуя на килограммы пластика и жалеет «обездоленных» рыбок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 17 Авг 2020 в 8:31 PDT

«За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага», — написал он, призвав людей подумать, прежде чем загрязнять море, «бездумно бросая мусор».

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