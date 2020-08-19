  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дима Билан приехал в оккупированный Крым и искупался в мусоре (видео)

    • Розсилка
    Российский певец Дима Билан - Дима Билан приехал в оккупированный Крым и искупался в мусоре (видео)
    Российский певец Дима Билан

    На кадрах видно, как Билан барахтается в море, сетуя на килограммы пластика

    Российский певец Дима Билан приехал на гастроли в оккупированный Крым и возмутился количеством мусора в Черном море. Видео с побережья он разместил на своей странице в Instagram.

    На кадрах видно, как Билан барахтается в море, сетуя на килограммы пластика и жалеет «обездоленных» рыбок.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

    «За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага», — написал он, призвав людей подумать, прежде чем загрязнять море, «бездумно бросая мусор».

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

     Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве
    Крым российский певец мусор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ