Сколько мусора производит человек за неделю: шокирующий фотопроект



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Один американец производит 29 килограммов мусора в нед

Американский фотограф Грег Сегал создал шокирующий фотопроект «7 дней мусора». Для этого он попросил несколько семей из Калифорнии не выбрасывать мусор целую неделю, а затем приехать на фотосессию с содержимым их мусорных баков. Разложив все бытовые отходы на траве, песке, воде и снегу, фотограф сделал снимки, которыми наглядно показал, как каждый человек становится причиной мировой экологической катастрофы.

«Я сфотографировал людей на естественном природном фоне, чтобы продемонстрировать неприятный контраст природы и мусора и тем самым подчеркнуть опасность отходов для окружающей среды. Мне было важно показать, как много ненужного мусора производит каждый из нас», — рассказал о своём проекте Грег.

В ходе необычного эксперимента выяснилось, что в среднем один американец производит 29 килограммов мусора в неделю: упаковка товаров, остатки еды, макулатура, полиэтилен, стекло, пластик и прочие отходы. В фотопроекте приняли участие люди из разных социальных слоёв, так выяснилось, что количество производимого мусора не зависит от достатка человека. Большинству участников стало неудобно при виде содержимого их мусорных баков — никто не ожидал, что отходов всего за семь дней окажется так много. Такую цель и преследовал автор проекта. По его словам, изобилие современного общества, порождает жадность и неумеренное потребление людьми ненужных им товаров.

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