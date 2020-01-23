Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)



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37-летняя Светлана Лобода отдыхает в Мексике Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Звезда порадовала поклонников горячими снимками на пляже

37-летняя поп-певица Светлана Лобода проводит середину января на популярном курорте в Мексике. «Суперзвезда» устроила пикантную фотосессию на пляже. Она снялась в откровенном купальнике, сквозь который проглядывались очертания ее груди. Сверху на Светлане была надета темно-зеленая пляжная накидка, которая практически не прикрывала загорелое тело.

Лобода распустила волосы и предстала в кадре без макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала драгоценные цепочки и солнцезащитные очки.