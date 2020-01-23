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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)

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    <p>37-летняя Светлана Лобода отдыхает в Мексике</p> <div></div> - Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)

    37-летняя Светлана Лобода отдыхает в Мексике

    Фото: instagram.com/lobodaofficial/

    Звезда порадовала поклонников горячими снимками на пляже

    37-летняя поп-певица Светлана Лобода проводит середину января на популярном курорте в Мексике. «Суперзвезда» устроила пикантную фотосессию на пляже. Она снялась в откровенном купальнике, сквозь который проглядывались очертания ее груди. Сверху на Светлане была надета темно-зеленая пляжная накидка, которая практически не прикрывала загорелое тело.

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    Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике зажгла мужчин (фото)
    Фото: instagram.com/lobodaofficial/

    Лобода распустила волосы и предстала в кадре без макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала драгоценные цепочки и солнцезащитные очки.

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